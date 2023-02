Il terzo successo per 1-0 in altrettante partite dal Milan mette fine alla crisi dei rossoneri che si rilanciano in maniera prepotente per un posto per la prossima Champions League. Un piazzamento nella top 4 per gli uomini di Pioli, terzi in classifica a 44 punti, si gioca ora a 1,60, stessa quota della Roma di Josè Mourinho, a pari merito in classifica con i campioni d’Italia e reduce – proprio come il Milan – da un successo di misura in casa. Più attardata invece la Lazio di Maurizio Sarri che in casa della Salernitana è riuscita a metter fine alla striscia di tre partite senza vittorie in Serie A: il ritorno dei biancocelesti in Champions vale 2 volte la posta, come quello dell’Atalanta, sconfitta a sorpresa in casa dal Lecce e scesa ora al sesto posto in classifica.