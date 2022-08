Il Milan ha scelto e nella notte della vittoria con il Bologna ha scelto di regalarsi il colpo in difesa puntando con forza su Malick Thiaw. Il difensore centrale classe 2001 è stato ritenuto alla fine il candidato giusto per completare il reparto e già nella giornata di domani è atteso a Milano poi sosterrà, probabilmente nella mattinata di lunedì le visite mediche propedeutiche alle firme sui contratti.



LE CIFRE - Per Thiaw il Milan ha anche cambiato strategia spostando l'asticella da un affare in prestito a un altro a titolo definitivo con le cifre che si aggirano sui 5/6 milioni.