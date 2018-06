Cambia ancora lo scenario intorno al Milan. Nella giornata di oggi si erano rincorsi rumors circa un ingresso in società, imminente, di Rocco Commisso, proprietario dei New York Cosmos, pronto a lasciare anche una piccola percentuale, intorno al 20, all'attuale proprietario rossonero, Yonghong Li. Ora, invece, è cambiato tutto. Già, perché l'ottimismo pomeridiano si è trasformato in pessimismo serale.



LE ULTIME - Yonghong Li, come riporta Sky Sport, infatti, è pronto a pagare entro la scadenza i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati dal fondo Elliott, tenendosi quindi il Milan. Il proprietario rossonero ha cambiato le carte in tavola all'ultimo, facendo scatenare l'ira di Commisso, mosso dalla volontà di chiudere il più velocemente possibile. L'ultimatum di domani resta invariato, ma la trattativa rischia di saltare.



E LA UEFA? - Ore di attesa per un passaggio di mano che sembra saltato, ore di attesa per quella che è la sanzione della Uefa. Domani è prevista la comunicazione della sanzione nei confronti del Milan, che rischia un anno di esclusione dalle coppe europee e una maxi sanzione.