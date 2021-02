Mino Raiola è una vecchia volpe del mercato e non ha alcuna fretta di far firmare a Gigio Donnarumma il rinnovo del suo contratto. Il portiere è sempre più decisivo per questo Milan, ma ha un sogno grande nel suo presente ovvero quello di giocare la Champions League possibilmente con i rossoneri. E proprio sulla qualificazione alla coppa europea per club più importante verte uno dei punti di scontro fra club e agente che vorrebbe garantita o la certezza della partecipazione oppure la possibilità di uscita dal contratto in caso di mancato accesso.