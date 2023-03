Il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro di. Stefano Pioli gli ha preferito Timouè Bakayoko in due circostanze nell’ultimo periodo, segnali sicuramente non incoraggianti. Perché se da un lato la dirigenza è convinta delle qualità dell’ex Mechelen, dall’altro c’è un allenatore che sta facendo delle scelte diverse.La strategia di Massara è quella di attendere fino al termine della stagione per poi provare a rinegoziare la cifra pattuita con il Wolfsburg intorno ai 12 milioni di euro.