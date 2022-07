Solo due settimane fa, un portavoce del fondo Eliott definiva frivoli e vessatori i contenziosi aperti da Blue Skye presso il tribunale del Lussembugo. In realtà, a leggere le accuse, la società di Cerchione e D'Avanzo, sembra avere le idee molto chiare su quanto accaduto nella trattativa di cessione del Milan a RedBird. E proprio tanto frivola, la questione non sembra. E' quanto emerge grazie a Calcio e Finanza, che ha potuto visionare alcuni documenti che fanno parte integrante della causa intentata proprio da Blue Skye per fermare l’operazione che porterà il club rossonero nelle mani di RedBird. In sostanza, secondo l'accusa Blue Skye, la cessione del Milan è stata fatta per estromettere il socio di minoranza e per aggirare le sanzioni dell'Uefa, che sospetta come il club rossonero e il Lille fossero entrambe, contemporaneamente nella galassia di Elliott.Secondo Blue Skye, infatti, “il Gruppo Elliott trae un conseguente immediato beneficio dalla situazione", perché è indiscutibile che:-Elliott manterrà una quota di minoranza in AC Milan, secondo quanto riferito tra il 30% e il 49%, mentre Blue Skye non deterrà più una partecipazione;-Elliott sarà creditore del Milan o dell’acquirente a tassi di interessi alti;-Elliott manterrà posti nel consiglio di amministrazione del Milan, inclusi il presidente, il direttore generale e altri 2 o 3 su un totale di 9 posti disponibili.In definitiva, prosegue Blue Skye, “” né potrà beneficiare della cessione della quota di maggioranza della società.Diversa la questione Uefa, che come sappiamo vieta alla stessa proprietà di avere il controllo o l’influenza su più di un club che partecipa alle sue competizioni.(il Lille non parteciperà alle Coppe europee nel prossimo anno e questo in qualche modo aumenta il rischio che una sanzione possa essere applicata al Milan). Inoltre, ci sono stati trasferimenti tra i due club (da Leao a Maignan, ndr) le cui condizioni potrebbero essere messe in discussione visti i legami esistenti tra il Gruppo Elliott e Lille”.Anche Blue Skye: “Questa cessione, a parte il fatto che comporta l’espulsione di Blue Skye da comproprietario del Milan, è, come risulta da quanto sopra,per cercare di ingannare la UEFA, con