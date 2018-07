Nuovo brand, nuove divise. La Puma, nuovo sponsor tecnico del Milan, ha presentato la nuova prima maglia rossonera. Ecco il comunicato ufficiale: "Alimentato dai fan, dalla cultura e dalla passione di Milano, PUMA Football presenta oggi il nuovo Home Kit da gara dell’AC MILAN per la stagione calcistica 2018/19. Il primo kit PUMA creato per l’AC MILAN si ispira alla lunga storia e alla tradizione centenaria e vincente del Club. Le inconfondibili strisce rossonere che rappresentano il fuoco nei cuori dei tifosi e della squadra e la paura che infondono agli avversari vengono valorizzate nella nuova maglia, caratterizzata da un design minimal e classico. Il colletto button-up d’ispirazione vintage, presente nei kit del club dei primi anni del ventesimo secolo, è un omaggio alla storia mentre il leggendario 'Diavolo Rossonero' appare sul retro del colletto per esaltare le radici del club e alla famosa citazione del suo fondatore Herbert Kilpin: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!" Per celebrare il lancio del nuovo Home Kit, PUMA Football ha creato una campagna social dal titolo 'A NEW MILAN'. Si ispira alla giovanile esuberanza e creatività della città e alla passione dei fan che si riflette in una nuova era di giovinezza e di energia all'interno del club, alimentando un ardente desiderio di successo".