Milan, ecco il prezzo di Ceballos

un' ora fa



Dani Ceballos, centrocampista spagnolo accostato al Milan di recente, è in uscita dal Real Madrid. Il classe 96’ non rientra più nei piani di Carlo Ancelotti e sarebbe stato messo sulla lista dei partenti in maniera ufficiosa. Secondo quanto riportato da Relevo, il club madrileno sarebbe propenso anche a facilitare la cessione di Ceballos con un prezzo di saldo: 8 milioni di euro.