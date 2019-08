Secondo La Gazzetta dello Sport, la priorità del Milan in attacco resta Angel Correa, il numero dieci che Zvone Boban aspetta dall’inizio del mercato. La questione si è complicata visto che l’Atletico ha bisogno di molti contanti per chiudere l’affare Rodrigo, l’affare potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Il Milan resta fiducioso in merito.