Secondo quanto rivelato da Tuttosport il Fondo Elliott ha un piano preciso per risanare i bilanci, attualmente in rosso, del Milan. Il patron Gordon Singer ha già investito 174 milioni nella ricapitalizzazione della società e il club ora godere di una rinnovata sostenibilità economica. Parallelamente, il fondo di Singer ha scelto la strada dell’alto profilo manageriale per riportare il Milan ai fasti di un tempo non soltanto dal punto di vista sportivo. Ecco perché è stato chiamato Ivan Gazidis, chiamato a far decollare i ricavi commerciali del club. Il Milan deve accelerare per recuperare il terreno perduto. Elliott è la garanzia.