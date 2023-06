Lo abbiamo detto e ripetuto in continuazione all’interno di questa rubrica: non solo a livello simbolico, ma anche nei fatti. Merito suo e di chi l’ha fortemente voluto per provare aLo hanno fatto in pochissimo tempo e con pochissime risorse. Attraverso la cultura del lavoro, l’attaccamento alla maglia, l’orgoglio di appartenenza e la voglia di “non perdere”, che spesso è ancora più importante della “voglia di vincere”.La gente è tornata a “credere” nella squadra per cui tifava. E come i tifosi anche i giocatori che ne indossavano la maglia.. Dopo la sua gara d’addio contro il Verona Pioli ha rilasciato una dichiarazione molto significativa:. Il tecnico rossonero ha ragione. Nei singoli, nel gruppo e nell’ambiente. E quest’ultima stagione ne è la dimostrazione.In campo Ibra non c’è praticamente mai stato, nello spogliatoio c’è stato molto meno degli altri anni.. E ciononostante l’ultima è stata, risultati alla mano, quella che abbiamo già definito, poiché i rossoneri sono stati competitivi sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale. Per la prima volta dopo un decennio. Ciò significa cheE questo è un aspetto molto importante per il prossimo futuro.Dall’altra parte bisogna considerare che. Come già detto più volte, i tifosi devono mettersi in testa chei. Ovviamente molti di questi passano dal ritorno a una stabile competitività, ma non necessariamente dalla vittoria.E’ invece importante capire che anche il mercato di quest’estate sarà finalizzato a cercareLe prime mosse dimostrano che la filosofia è proprio questa.un bomber “usato” sicuro che non percepisce un ingaggio colossale ed è già rodato nel nostro campionato, ma non gli manca l’esperienza internazionale.A bocce ferme, siamo sicuri che Arnautovic e Kamada saranno meglio di Ibra e Diaz. Io dico di no, maE questa filosofia, purtroppo, spesso non fa rima con “vittoria”.