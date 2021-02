Niente vice-Theo, almeno per ora. In attesa del mercato estivo, il Milan pescherà dalla Primavera. E' di oggi, infatti, l'ufficialità dell'arrivo di Milos Kerkez, terzino ungherese. Il cui agente, Daniel Kaposi, ha parlato a eto.hu: "Ci hanno detto che Milos potrà essere considerato per la prima squadra, diventando il vice di Theo Hernandez. C'è un motivo per lavorare, una grande sfida".