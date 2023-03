Appuntamento dopo i quarti di finale in Champions League contro il Napoli. Il Milan incontrerà ancora l'entourage di Rafa Leao nei prossimi dieci-quindici giorni. L'attaccante portoghese classe 1999 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e guadagna 1,4 milioni di euro netti all'anno.



Per rinnovare chiede uno stipendio da 7 milioni più un'ulteriore ricompensa alla firma e il contributo al risarcimento da 16 milioni che deve allo Sporting Lisbona. Invece il Milan propone uno stipendio leggermente più basso (Leao diventerebbe comunque il più pagato della squadra), altri bonus legati al rendimento personale e del gruppo ma senza partecipare al pagamento della multa. Un ingaggio così composto supererebbe comunque anche i 7 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di mancato accordo si passerà ai saluti in estate con una valutazione da 70 milioni di euro sul mercato: è escluso che Leao inizi una nuova stagione al Milan da potenziale svincolato.