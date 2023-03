Le pause delle Nazionali, si sa, sono sempre la miglior occasione per dare spazio mediatico alle trattative o, più propriamente, alle ipotesi diin prospettiva della finestra riservata ai trasferimenti temporalmente più prossima. Ed è così normale che in questi giorni abbiamo assistito al più ampio florilegio di nomi accostati al Milan per la prossima estate. Ne abbiamo letti tantissimi, con le età più diverse e i costi più disparati, alcuni di questi proibitivi. La maggior parte di questi si concentra però su un reparto preciso, quello dell’attacco.La prossima estate la dirigenza non potrà esimersi dall’intervenire in modo radicale sulla composizione del reparto offensivo.che però purtroppo a settembre di anni ne compirà 37. Gli altri componenti del reparto sono tutti in dubbio. Per quanto riguarda, che tanto per non farsi mancare nulla, ha deciso che, a 41 anni suonati e con un anno di calvario incluso un intervento al ginocchio, era il caso di rispondere anche alla convocazione in nazionale,. Questo non significa che non sia opportuno rinnovargli di nuovo il contratto, ma considerarlo esclusivamente un “plus” e costruire il reparto d’attacco indipendentemente da lui.per quanto possa dare ancora alla squadra e il modo migliore non è certo schierarlo dal primo minuto.non ha l’età di Ibra ma la sua inaffidabilità fisica e i cronici up&down nel rendimento suggeriscono anche per lui che non sia il caso di insistere pensando a un futuro da titolare nel Milan. Perla scelta è obbligata considerato il peso e la durata residua del contratto: quindi bisogna per forza riprovarci l’anno prossimo augurandosi che il flop di questa stagione sia stato solo figlio dell’ambientamento. Anche se più che un augurio pare una mera illusione. Lo stesso discorso vale peranche se a differenza del connazionale lascia spazio a qualche speranza in più se non altro per la giovane età (e per lo stipendio più basso).tornerà di certo a Madrid, non tanto perché il Real insista per inserirlo in rosa dove sarebbe la riserva delle riserve, ma perché il Milan non intende assumersi gli ingenti costi del riscatto. Probabile che il club merengue lo piazzi a sua volta in prestito altrove.Veniamo infine al vero nodo del mercato rossonero, soprattutto in attacco. Il tempo per cercare e trovare un accordo di prolungamento con il Milan è ormai abbondantemente scaduto e quando le due (o forse tre) parti lanciano messaggi distensivi della serie “siamo fiduciosi sul trovare un accordo” bluffano chiaramente., è quella di cederlo a giugno/luglio. L’unica possibilità che ha Maldini di non far arrivare il portoghese allo svincolo e di monetizzare dalla sua cessione è quella di affidarsi alle strategie di, che alla fine è il vero agente di Leao. Probabilmente, dopo essersi scottato con i già citati casi degli anni scorsi, stavolta il Milan scenderà a compromessi con la Gestifute e lascerà che l’agenzia portoghese porti a Casa Milan la miglior offerta possibile, sia per le casse del club rossonero sia per quelle del giocatore e del suo entourage. In Premier le possibilità non mancano, considerando anche che Leao quest’anno si sta mettendo in mostra sia in Nazionale sia in Champions League. Difficilissimo ipotizzare adesso la cifra e soprattutto quanto di questo indennizzo per il cartellino a un solo anno dalla scadenza finirà davvero nelle casse del Milan.. Ma di certo, questa cifra il Milan non la destinerà totalmente all’acquisto di un altro attaccante. Siamo più propensi a pensare a un’operazione intermedia tipoo a una di rilancio tipo. Di sicuro, purtroppo, a nostro giudizio, almeno in partenza entrambe le soluzioni sono chiaramente inferiori a Rafael Leao.