Arrivano buone notizie da Milanello per Pioli sul fronte Tomori. Il difensore inglese ha svolto l'intesa seduta in gruppo e guarda con fiducia alla sfida di domenica a San Siro contro la Sampdoria. Domani contro la Lazio in coppa Italia Fikayo si siederà inizialmente in panchina ma non è escluso che possa trovare un po' di minuti a partita in corso. Anche le condizioni di Rebic sono in miglioramento tanto che è previsto per lui uno spezzone di partita.



LE SCELTE DI PIOLI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, domani Florenzi giocherà dal 1' lungo la corsia di destra. A completare il reparto difensivo ci saranno Romagnoli, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo spazio alla coppia Kessie e Tonali con Bennacer a riposo dopo l'ottima prestazione offerta nel derby. Sulla trequarti spazio per Messias a destra, Diaz in mezzo e Leao a sinistra. Pioli chiederà i gol qualificazione ad Olivier Giroud, galvanizzato dopo la grande doppietta messa a segno contro l'Inter.