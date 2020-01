L'Inter non può permettersi di fare minusvalenze a bilancio e per questo, se ci sarà la cessione di Matteo Politano, sarà soltanto a titolo definitivo e per non meno di 20 milioni di euro. È questa la cifra sotto la quale il club nerazzurro non è disposto ad andare per la cessione dell'ex-Sassuolo riscattato soltanto la scorsa estate per 25 milioni di euro e, per questo, con un valore residuo a bilancio ancora molto alto. Il Milan che lo sta trattando è avvisato.