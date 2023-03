Aster Vranckx, centrocampista belga, ha collezionato solamente sette presenze in campionato con il Milan, giocando a malapena settanta minuti. Nonostante degli sprazzi interessanti, il suo minutaggio risulta piuttosto basso. In un intervista rilasciata a Sporza, tv belga, direttamente dal ritiro della nazionale U21, il giocatore ha parlato della sua situazione: "Se sto pensando a soluzioni per la prossima stagione? A volte, ma vedremo."