Il Milan cerca un attaccante sul mercato di gennaio. Dopo il no di Ibrahimovic, ora l'obiettivo è Quagliarella. I rossoneri possono inserire nella trattativa il giovane terzino Bellanova come parziale contropartita tecnica, ma la Sampdoria non vorrebbe lasciar partire il proprio bomber a stagione in corso.



Così, in caso di fumata nera, Leonardo e Maldini sono pronti a virare su delle soluzioni alternative. Secondo Tuttosport, sul taccuino del Milan ci sono anche i nomi di Kouamé (Genoa), Muriel (Siviglia), Gameiro (Valencia), Batshuayi (in prestito al Valencia, ma di proprietà del Chelsea), Origi e Sturridge (Liverpool). Sempre aspettando il verdetto della Uefa sul fair play finanziario.