Sono giorni molto importanti per un Milan impegnato su più tavoli per quanto concerne il mercato in entrata. Per Adli è ormai solo una questione di tempo, la trattativa si sta avvicinando sempre di più alla chiusura. I rossoneri stanno ultimando gli ultimi dettagli con l’agente del giocatore e poi potranno iniziare a valutare anche il futuro di Tommaso Pobega. Il centrocampista friulano ha ricevuto tante richieste sia dall’Italia che dall’estero e si è preso qualche giorno di riflessione.



VIA SOLO IN PRESTITO - La certezza, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è che il Milan non ha alcuna intenzione di perdere il controllo su Pobega. Ecco perché lo scenario che sta prendendo quota è quello di una cessione in prestito secco. Il Milan ha un accordo di massima con il Cagliari dopo il summit di una settimana fa con il ds Capozucca, ma sono ancora in corsa anche la Sampdoria e l’Udinese. La sensazione è che una volta chiusa definitivamente la trattativa per Adli arriverà anche la decisione finale di Pobega. Porte scorrevoli in casa Milan, si entra nella fase operativa.