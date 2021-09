Un colpo importante, di prospettiva su uno dei classe 2000 con più talento del calcio francese. Il club rossonero ga deciso di lasciare il centrocampista in prestito al Bordeaux per una stagione. Una scelta che ha fatto discutere: nel nostro focus video vi spieghiamo le reali motivazioni che hanno portato a questo passaggio fondamentale per chiudere la negoziazione.