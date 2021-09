Gentile Procuratore,sono un aspirante agente sportivo con tanta passione per lo scouting che pratico al momento solo nei campionati dilettantistici, sempre meno battuti dagli osservatori di calcio. Ritengo, forse ingenuamente, che in Eccellenza e serie D si possano scovare dei calciatori di prospettiva e la favola di Messias approdato al Milan ne è la conferma. Vorrei, però, capire come sia possibile che Messias, calciatore extracomunitario, sia riuscito dopo la lunga gavetta nei dilettanti ad arrivare al professionismo in Italia quando gli slot per gli extracomunitari non ci sono né in Lega Pro né in serie B? Non mi sembra abbia il doppio passaporto! Grazie per la risposta Anselmodove si possono in effetti nascondere diversi talenti e, va peraltro sottolineato che il calciatore brasilianodisciplinanti i tesseramenti dei calciatori extracomunitari in Italia. Messias è stato, infatti, fortunato! Spiego perché.(sono possibili 2 tesseramenti di calciatori extracomunitari).. Fino a quando, un bel giorno...come in una favola...guadagnandosi la Lega Pro! Ecco perché è stato fortunato (e ovviamente bravo!):Ciò in quanto, come previsto dalle norme federali, in Lega Pro non possono essere tesserati calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE provenienti dall'estero...fatta eccezione per le società neo promosse in Lega Pro che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi.Ma ora passo la palla agli utenti di: Messias farà bene al Milan?