Si scoprono le cifre che stanno portando Luciano Spalletti lontano dalla panchina del Milan: il tecnico toscano chiede all'Inter una cifra vicina ai 10 milioni di euro, con il club nerazzurro che dovrebbe corrisponderne 24 lordi se l'ex allenatore rimarrà fermo fino a fine contratto, ossia per due anni. Il club nerazzurro invece si spinge a 3/4 milioni di euro massimo, come riportato da Sky.