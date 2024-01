Milan, ecco perché l'Almeria può soffiare Romero al Boca Juniors: tempistiche e dettagli

Nelle ultime ore si è scatenato un vero e proprio duello di mercato tra l'Almeria e il Boca Juniors per Luka Romero. Il classe 2005 è in parola con il Milan per andare a giocare con più continuità in un altro club fino al termine della stagione e, dopo aver declinato una proposta del Como, sta aspettando di capire se sarà in Spagna o in Argentina.



ACCORDO CON L'ALMERIA- Martedì scorso l'Almeria ha presentato una proposta scritta che risponde alle condizioni del club rossonero: prestito secco fino al termine della stagione. Moncada ha parlato con un intermediario incaricato dal Boca Juniors che però insiste per inserire il diritto di riscatto e vorrebbe tenere il giocatore almeno fino a dicembre. Ecco perché gli spagnoli hanno messo la freccia e possono chiudere già nelle prossime ore.



LA SCELTA DI LUKA - Il Milan vuole mantenere il controllo di Luka Romero. Una dimostrazione di fiducia importante per il ragazzo che aveva dato la sua preferenza al Boca Juniors perché è la squadra per la quale fa il tifo sin da bambino. Ora serve che gli agenti dell’argentino perfezionino l’accordo con l’Almeria, la svolta decisiva è ormai a un passo.