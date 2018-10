Analisi di Tuttosport sul prossimo acquisto del Milan Paquetà. Il brasiliano potrà arrivare solo a dicembre ma sta già facendo sognare i tifosi rossoneri che lo hanno potuto ammirare in tv nell'ultimo successo del Flamengo per 3-0. Leonardo in lui ha visto qualcosa di speciale, ecco perchè ha deciso di spendere quasi 35 milioni di euro.