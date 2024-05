Milan, ecco qual è la principale rivale nella corsa a Zirkzee

34 minuti fa

1

Il Milan, come raccontato, sta alzando il pressing per Joshua Zirkzee. La clausola rescissoria per l’attaccante olandese è molto allettante essendo di 40 milioni di euro e il club rossonero sta valutando di pagarla. Moncada dovrà cercare di attuare una strategia vincente perché c’è da battere la concorrenza agguerrita dell’Arsenal.