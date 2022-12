È iniziata oggi la nuova stagione del Milan. Perché con una pausa così lunga per via del Mondiale in Qatar si può parlare davvero di un nuovo campionato con un obiettivo chiaro: fare la corsa sul Napoli. Stefano Pioli ha attuato un piano di lavoro che aumenterà i carichi da oggi fino alla partenza per Dubai prevista per il 10 dicembre.





SITUAZIONE INFERMERIA- Mike Maignan si allena già da qualche giorno a Milanello e oggi ha proseguito il lavoro previsto dal suo programma. Il portiere francese è da considerarsi completamente recuperato e sarà a disposizione già alla ripresa del campionato. Lavoro personalizzato anche per i lungodegenti Calabria, Florenzi e Saelemaekers. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, tutti e quattro partiranno con la squadra per gli Emirati Arabi Uniti. Così come De Ketelaere che ha chiuso un’esperienza al Mondiale senza infamia e senza lode con il Belgio. Ancora in dubbio la presenza invece di Kjaer, una decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore.