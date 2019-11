Come riporta Calcio e Finanza il Flamengo ha presentato i dati economici relativi al terzo trimestre 2019, chiuso il 30 settembre 2019, e in merito alla cessione di Leo Duarte al Milan durante l'estate riferisce che "il 29 luglio 2019 il Flamengo ha firmato un contratto con il club Ac Milan per la cessione dell’atleta Leonardo Campos Duarte per la cifra di 10 milioni di euro (41,893 milioni di Reais)". Il club brasiliano ha poi reso noto anche i costi relativi a questa operazione: sono stati infatti versati circa 880mila euro al Desportivo Brasil, dove il difensore è cresciuto, e altri 750mila euro come commissioni agli agenti.