Un elemento di esperienza per il ruolo di secondo portiere. Il Milan ha preso dal Lione Ciprian Tatarusanu, una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il nazionale romeno aveva già indossato la maglia della Fiorentina.



VISITE MEDICHE- Tatarusanu è arrivato intorno alle ore 8.30 alla clinica privata La Madoninna per sostenere le visite mediche di rito. Per il portiere classe 1986 è pronto un contratto triennale con i rossoneri.