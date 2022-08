Dopo un lungo corteggiamento, iniziato lo scorso gennaio, il Milan è riuscito ad arrivare al traguardo con lo Schalke 04 per l’acquisizione del cartellino di Malick Thiaw. Il difensore tedesco classe 2001 arriva in rossonero per 6 milioni più bonus e domani sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club campione d’Italia.



ECCO THIAW- Thiaw, come documentato dalle immagini del nostro inviato, è arrivato alle ore 16.52 con un volo privato a Linate. Pioli ora potrà contare su una risorsa per la sua difesa: giovane, con ampi margini di miglioramento e quelle caratteristiche giuste per il calcio proposto dal Milan. Forte fisicamente, abile nell’uno contro uno a campo aperto e con una buona cifra tecnica. Il Milan si rinforza, ecco Thiaw.