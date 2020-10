Brutte notizie in casa Milan. Nonostante l'ampio taglio dei costi voluto dall'Amministratore Delegato Ivan Gazidis, che tra lo scorso gennaio e l'ultima sessione di mercato è riuscito ad alleggerire il monte ingaggio, il bilancio resta in rosso. Colpa del Covid, il cui effetto si fa sentire in maniera inesorabile.



I NUMERI - Secondo quanto riporta Milano Finanza, infatti, oggi il CdA rossonero approverà il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno: la perdita si aggirerà tra i 175 e i 200 milioni di euro, frutto di mancati introiti soprattutto dallo stadio e dalle sponsorizzazioni. Nel 2018-2019 la perdita era stata di -146, nel 2017-2018 di -126.



LE MOSSE DI ELLIOTT - Parallelamente, però, ci sono le mosse di Elliott. Il fondo americano, dal luglio 2018, ha già immesso 175-200 milioni di euro per coprire le perdite e proseguire senza patemi il percorso di risanamento dei conti. Il Milan, a oggi, è uno del club più patrimonializzati della Serie A con un indebitamento finanziario contenuto.