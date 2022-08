Un nuovo emozionante passo nell’ambito di un’ampia e importante partnership tra il Club e società leader nel gaming, oggi Principal Partner dei rossoneri: un percorso comune di lungo periodo incentrato su passione, innovazione, sport ed entertainment.



E’ ufficiale: il Milan sarà protagonista di eFootball™️, il popolare videogioco di calcio sviluppato da KONAMI. A partire da questa stagione tutti gli appassionati potranno vivere all’interno del mondo virtuale di eFootball™️ l’esperienza dettagliata del Club rossonero, con tutti i suoi principali asset – come lo Stadio San Siro, le divise, ma soprattutto tutti i campioni del Milan, con le scansioni digitali 3D complete dei volti.



L’annuncio rientra all’interno di un più ampio e importante accordo che ha visto KONAMI diventare il primo Official Training Wear Partner nella storia del Club, entrando anche nel gruppo dei Premium Partner rossoneri.



Il popolare videogioco, infatti, figura anche sul Training Kit della Prima Squadra maschile, indossato dai calciatori durante le sessioni di allenamento e prima delle partite in tutte le competizioni ufficiali, a livello nazionale e internazionale: un esordio che testimonia l'attrattività globale del Club rossonero, che continua la propria crescita anche fuori dal rettangolo di gioco.



Una partnership di lungo periodo, ufficialmente iniziata il primo di luglio, tra due brand che da sempre catalizzano la passione di milioni di persone nel mondo: icone globali di innovazione, sport ed entertainment, capaci di andare oltre i propri settori di riferimento, settando da sempre nuovi trend. Un accordo che guarda al futuro con un approccio che coniuga perfettamente l'universo fisico e quello digitale, che svilupperà nel tempo un ecosistema innovativo di iniziative che uniranno giocatori e tifosi, dentro e fuori dal campo