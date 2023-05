Quella tra Ante Rebic e il Milan è una storia d’amore destinata a concludersi al termine della stagione. L’attaccante croato, legato al club rossonero da un contratto in scadenza nel 2025, non ha saputo incidere come sa tanto che il gol manca dalla quinta giornata del girone di andata quando fu decisivo nella trasferta di Empoli. Ecco perché l’ex Eintracht Francoforte potrebbe finire sul mercato la prossima estate. Il punto nel nostro focus video: