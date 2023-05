Tra le priorità del Milan per il mercato estivo c'è un nuovo attaccante. Con Ibra che potrebbe smettere con il calcio e Origi che non convince del tutto serve una punta che dia un cambio a Olivier Giroud.dove in questa stagione ha totalizzato 13 gol e 5 assist in 29 partite. Ha segnato quanto Alexis Sanchez e Neymar. Gli ultimi due mesi sono da incorniciare: 5 reti e 3 passaggi decisivi.- Nei prossimi giorni, si proverà a capire se ci sono margini per approfondire i discorsi con i rossoneri che potrebbero pescare ancora una volta in Ligue 1. Wahi col Montpellier ha un contratto in scadenza a giugno 2025, la valutazione si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro e il suo profilo piace anche a club di Ligue 1 e Bundesliga. Concorrenza per il Milan, che studia il profilo di Wahi.