La quantomeno discutile gestione di Massimiliano Mirabelli al Milan ha portato il club a diverse problematiche gestionali. Dall’ingaggio da 6 milioni di euro netti a Donnarumma che lo hanno reso invendibile per anni a quello di Romagnoli. Senza dimenticare i Conti, I Biglia e il regalo Pessina per l’Atalanta. Errori che sono costati caro in termini di classifica ma anche economici. E sono tutti a carico dell’attuale proprietà.