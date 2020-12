Elliott esulta. Per il Milan primo in classifica, certo, ma non solo. Il fondo americano, proprietario del club rossonero con il 99,93%, incassa 2 miliardi di euro grazie alla cessione a Vodafone del 14% di Kabel Deutschland, televisione via cavo in Germania.



La compagnia di telecomunicazioni, che deteneva già il 76% di Kabel Deutschland, ha deciso di andare incontro a quelle che erano le richieste di Paul Singer, facendo un'offerta al rialzo: come riporta il Sole 24 Ore, Vodafone ha offerto 103 euro per ogni azione Kabel, per ottenere il sì di Elliott. Era un braccio di ferro che andava avanti da tempo, quello tra gli americani e Vodafone, per il controllo della società. Un controllo pagato 2 miliardi di euro.