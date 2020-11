Roberto Tasca, assessore al bilancio e al demanio del Comune di Milano, parla a Report, interrogato sulla questione stadio e sulla proprietà del Milan: “Chiaro che chi propone abbia i suoi obiettivi di reddittività, chi deve avvallare deve valutare l'interesse pubblico. Con chi trattiamo? Io oggi ho un proponente, che è l'Ac Milan, società di diritto italiano, a oggi non interdetta dall'esercizio dell'attività amministratativa, e l'FC Internazionale S.p.A.. La procedura prevede che io sappia chi è il proprietario del Milan? No. Io non tratto con 'scatole' lussemburghesi, oggi ho davanti due S.p.A. italiane. Io cosa dovrei fare? Dire che non parlo perché potrebbero avere alle spalle un capitale di un certo tipo? Se faccio così, loro ricorrono al Tar e ci devo parlare per forza: questa è la legge dello Stato italiano”.