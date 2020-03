Il Milan si ritrova in una situazione di spaccatura societaria con diverse problematiche da affrontare, in particolare dopo le parole di Zvone Boban che ha avvisato in anticipo Stefano Pioli sul suo sfogo pubblico nella giornata di ieri. Eppure, secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan è diviso anche perché Ivan Gazidis ha tutte le intenzioni di far pagare caro a Paolo Maldini e a Boban stesso la scelta di Marco Giampaolo, un allenatore individuato e preso dai dirigenti e leggende del club che ha poi fallito sulla panchina rossonera.



Proprio su questa mossa che ha rallentato il progetto Milan fa leva la forza di Gazidis che pungola Boban e Maldini: la scelta di Giampaolo è costata caro al Milan, il gruppo Elliott non la perdona all'attuale area tecnica e anche per questo c'è tensione sulla questione allenatore del prossimo anno, su cui Boban ha attaccato Gazidis per i contatti con Ralf Rangnick che su Calciomercato.com vi abbiamo raccontato da mesi con dettagli e particolari. Ma Elliott ha intenzione di far pagare la scelta Giampaolo a Maldini e Boban, Gazidis spinge per decidere in prima persona l'allenatore del Milan che verrà.