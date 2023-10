Il pareggio, subito in rimonta ieri sera al Maradona contro il Napoli, non ha soddisfatto l’ambiente rossonero che, dal rientro dalla sosta per le Nazionali, non è ancora riuscito a ritrovare la via del successo, venendo sconfitto prima dalla Juventus in campionato e poi dal Paris Saint-Germain in Champions League. Ma al di là del periodo avaro di risultati positivi,alla quale il club di Via Aldo Rossi, negli ultimi anni, è fin troppo abituato:Tre stop nel giro di poche ore. E adesso Pioli, in vista della partita di sabato sera contro l’Udinese, potrà contare sui soli Tomori e Thiaw (al rientro dalla squalifica, dopo l’espulsione comminatagli contro la Juventus). Ma riconoscere un problema è solo una piccola parte del processo di analisi: urge trovare una precisa soluzione. Eche tanto bene sta facendo (tra campionato e Youth League) sotto la guida di Ignazio Abate:, pronto a essere nuovamente promosso in Prima Squadra in vista della partita casalinga contro l’Udinese.contro Real Madrid, Juventus, Trento e Novara, fornendo delle ottime prestazioni, rimaste impresse agli occhi di Pioli che, sin da questa estate, aveva così parlato del 18enne centrale: “Sta lavorando molto bene”.Pur non essendo, dunque, esattamente una novità in Prima Squadra,(pur non disdegnando le giocate con il mancino): sono queste le principali caratteristiche che gli stanno permettendo di brillare in Primavera e che hanno colpito Moncada prima, Abate poi e infine Pioli, sempre attento alla sua evoluzione con l’Under 19 rossonera. Calciatore moderno che ha anche già siglato la sua prima rete stagionale (il gol del pareggio che ha permesso al Milan di ribaltare il risultato e vincere contro i pari età del Bologna) può agire anche come alternativa sulle fasce, a dimostrazione non solo del buon bagaglio tecnico a disposizione, ma anche della duttilità tattica di cui può disporre.Dopo essere stato prelevato dallo Stoccarda, grazie al lavoro di Geoffrey. Una crescita costante, continua che l’ha portato ad assaggiare la Prima Squadra a partire da quest’estate, dove ha debuttato, seppur in amichevole, contro il Real Madrid., quando gli agenti del classe 2005 serbo si incontreranno con la dirigenza rossonera, per discutere di quale possa essere il percorso migliore nella prossima fase della sua carriera. Già in estate, Frosinone, Bruges e Nottingham Forest avevano intrecciato i primi contatti con il suo entourage, per esplorare le possibilità di un arrivo in prestito.