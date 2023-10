Il pareggio dei rossoneri a Napoli avrà fatto sorridere Allegri che è risalito a ridosso della capolista, dopo aver provato, per una sola notte, il brivido del tornare primo. Nonostante lo striminzito 1-0, l’Inter ha strapazzato sul piano del gioco la Roma (tutto previsto) e ha mantenuto salda la vetta della classifica.Piuttosto l’Inter, nonostante sabato sia attesa dalla trasferta di Bergamo, è destinata, a parer mio, ad allungare. I bianconeri vanno a Firenze e, solo se usciranno con una vittoria, potranno legittimamente aspirare a qualcosa di più della zona Champions.Della partita avrete già letto. Le considerazioni sono che al Milan i giocatori hanno platealmente contestato Pioli. Giroud non voleva uscire e, quando l’ha fatto, si è seduto su una specie di borsa frigo (non in panchina). Leao, invece, prima di accomodarsi, ha incrociato l’allenatore, chiedendogli ripetutamente il perché della sostituzione.