Milan-Empoli 1-0, le pagelleMaignan 6,5: si fa trovare pronto sul colpo di testa molto insidioso di Luperto. Reattivo nell'uscita che vale come un gol fatto su Zurkowkski libero di calciare a rete. Sicurezza.Calabria 6: grande temperamento e abnegazione difensiva. Non sempre preciso al cross o nella fase offensiva. Può fare di più.Kalulu 7,5: l'elogio del lavoro. Silenziosamente si è guadagnato sempre più considerazione all'interno del mondo Milan. A Napoli era stato perfetto su Osimhen, questa sera si ripete in una prova senza sbavature. E con il punto esclamativo del gol-vittoria: una conclusione a giro da fuori area di una precisione chirurgica.Tomori 6,5: toglie spazi e tempi a Pinamonti. Un guerriero.Florenzi 6,5: poche giocate in attacco ma di primissima qualità: all'8' sfiora il gol con un destro a giro sul quale Vicario si supera. Sempre attento e lucido nelle letture di gioco.Tonali 6: più quantità che qualità. Il numero 8 rossonero paga le fatiche di una stagione molto impegnativa ma la prestazione, nel complesso, è positiva.Bennacer 6,5: il metronomo rossonero. Corre per due, gioca bene sia corto che lungo. (dal 43' st Krunic);Messias 5: pochi dribbling riusciti, due conclusioni 'telefonate' in porta. La sostituzione sembra quasi tardiva(dal 27' st Saelemaekers 6,5: entra in campo con la testa giusta ed è provvidenziale con una diagonale profonda su Cutrone solo davanti a Maignan)Kessie 6: perfetta media tra il 7 della prima frazione e il 5 della seconda. Regala equilibrio per lunghi tratti ma anche alcuni palloni sanguinosi agli avversari. Sbadato. (dal 27' st Diaz 6: la sua cifra tecnica è preziosa nel finale)Rafael Leao 6: si accende a sprazzi. Ma quando lo fa per l'Empoli sono dolori. ( dal 37' st Rebic s.v)Giroud 6: tanto lavoro per la squadra, un paio di conclusioni che terminano di poco a lato. Prezioso. (dal 37' st Ibrahimovic s.v).All. Pioli 6,5: aveva chiesto delle vittorie anche 'sporche' e ne trova una fondamentale.