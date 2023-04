Milan-Empoli (calcio d'inizio alle 21) è il terzo anticipo della 29ª giornata di Serie A: dirige l'incontro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





Milan – Empoli venerdì ore 21.00



Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Mondin – De Meo

Quarto uomo: Rapuano

VAR: Valeri

AVAR: Di Martino



SECONDO TEMPO



58' - Marcenaro fischia un rigore per il Milan per presunto mani di Ebuehi in anticipo sulla testa di Rebic, ma il VAR lo richiama all'on field review: dopo aver rivisto le immagini, l'arbitro torna sui propri passi e cancella il penalty. Il tocco con la mano non c'è.



55' - Saelemaekers chiede un altro penalty per presunto mani, ma è tutto buono.



54' - Theo Hernandez chiede un rigore per contatto con Fazzini sulla linea dell'area, l'arbitro vede prima un tocco sul pallone. Check del VAR che conferma la decisione, le immagini però lasciano qualche dubbio.



PRIMO TEMPO



38' - Pobega è il primo ammonito dell'incontro: intervento in ritardo su Fazzini.