. Un colpo atteso a lungo, ma l'estenuante trattativa con ilha avuto il lieto fine sperato da dirigenti e tifosi rossoneri:l'intesa raggiunta nei giorni scorsi con il club belga per il trequartista, atteso ora in Italia per formalizzare il trasferimento e la firma con il Diavolo. Che, nel frattempo, alle 18 affronterà ilin un'amichevole di lusso per la squadra di Stefano Pioli, la penultima in vista della ripresa di campionato.-, accompagnato dall'inseparabile mamma, che lo aiuterà anche nella ricerca della nuova casa nel capoluogo lombardo. Dettagli di vita privata per il giocatore, che intanto studia il programma dei primi passi in rossonero., a seconda che arrivi a Milano nella serata di oggi o nella mattinata di domani. Completati i test, arriverà il momento più atteso, quello della: l'ultimo step burocratico prima del fatidico annuncio, ''.- Da lì inizierà formalmente la nuova avventura di Charles che, se non ci saranno ritardi sul programma,. Da recuperare tempo perso e condizione, complici anche gli allenamenti saltati per una settimana con il Bruges, anche perché l'obiettivo è di scendere in campo il prima possibile e mostrare ai tifosi perchéhanno spinto tanto per averlo., ultimo appuntamento amichevole dell'estate, per poi essere abile e arruolabile per la prima di campionato controuna settimana dopo, il 13 agosto: il primo impatto con San Siro, il primo test ufficiale per mettersi alla prova. Sono le ore di CDK, il colpo che il Milan ha a lungo inseguito è pronto a cominciare la sua nuova vita rossonera.