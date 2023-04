"Ibra sta un pochino meglio, ma non abbiamo ancora la diagnosi definitiva.Dovremo valutare nei prossimi giorni". L'allenatore del Milan, Stefano Pioli aveva fatto capire in conferenza stampa che qualcosa nel percorso di recupero dall'ultimo problema muscolare per Zlatan Ibrahimovic non stava andando per il meglio e gli esami strumentali a cui si è sottoposto nella mattinata di oggi hanno purtroppo confermato quelle brutte sensazioni.





C'È LESIONE - L'attaccante svedese si era fermato nel corso del secondo tempo di Milan-Lecce. Si stava riscaldando a bordo campo, ma verso il 20' della ripresa dopo uno scatto si è fermato e si è riseduto in panchina. Una fitta al polpaccio che purtroppo ha avuto esiti importanti perché gli esami di controllo hanno confermato la presenza di una lesione del gemello mediale del polpaccio destro.







STAGIONE FINITA? - Una lesione di questo tipo ad un muscolo "carogna" per i calciatori come quello del polpaccio è di complicata gestione. In base alla gravità della lesione ci vogliono dalle 2 alle 4 settimane per guarire (senza considerare il recupero poi atletico). Considerando però i numerosi problemi fisici accusati da Ibrahimovic in questa difficile annata e i "soli 40 giorni" rimasti nella migliore delle ipotesi per il club rossonero (la finale di Champions del 10 giugno a Istanbul) la stagione di Ibrahimovic potrebbe essersi già conclusa qui.