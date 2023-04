Il Milan fa festa a San Siro per il successo contro il Lecce che riporta i rossoneri davanti all'Inter in classifica, ma c'è anche una nota amara nella serata: Zlatan Ibrahimovic, in panchina per la sfida, si è fermato nel corso del riscaldamento e le sue condizioni generano apprensione.



NUOVO STOP? - Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, lo svedese avrebbe accusato un problema al polpaccio ed è stato accompagnato negli spogliatoi da un massaggiatore. Ibra ha lasciato il campo zoppicando, si attendono ulteriori dettagli nelle prosisme ore.