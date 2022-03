Primi scampoli ufficiali in maglia Milan per Marko Lazetic. L'attaccante serbo acquistato in estate finora non era mai riuscito ad entrare in condizione per mettersi a disposizione di Stefano Pioli e allora il club rossonero ha scelto di metterlo a disposizione della Primavera con Federico Giunti che ha scelto di inserirlo in campo al 1' minuto del secondo tempo della sfida contro l'Hellas Verona.