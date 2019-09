Sempre più protagonista., ormai è intoccabile nel giro della Seleçao per il ct Tite e l'esterno classe '96 continua ad essere nel mirino di tanti top club europei., proprio quando si è complicato il discorso Correa con l'Atlético Madrid; ma le tempistiche erano ristrette, i costi e il cartellino frazionato non hanno aiutato.- In questi giorni,. Una scelta che non modifica l'intenzione del gioiellino di andare a giocare in Europa, ma che gli consentirà di guadagnare presto di più in Brasile in attesa del grande salto: la firma è vicina prolungando l'accordo di un anno,. Ovvero, nessun rialzo eccessivo e si partirà ancora da unache ovviamente sono trattabili: il prezzo aumenta di partita in partita, mae con 45 milioni il Gremio apre a cedere la sua parte del cartellino. La clausola rimarrà immutata e impedirà richieste folli, per tacito accordo col giocatore. Insomma,. Ma se si vorrà davvero prendere Cebolinha, ci sarà da fare in fretta...