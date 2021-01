Pippo Falco a un passo dalla Stella Rossa. Come scrive in Serbia il quotidiano Danas, il Lecce ha accettato l'offerta da un milione di euro, più 300mila euro di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Due anni e mezzo di contratto a 480mila euro, invece, per il 10 dei salentini, che quindi sfiderà il Milan in Europa League.