Milan, fase difensiva da horror: i due dati che inchiodano la squadra di Pioli

Daniele Longo

Equilibrio è una parola sconosciuta al Milan di Pioli in questa stagione. A ogni striscia di risultati utili consecutivi ha fatto seguito una sconfitta pesante: era già successo alla quinta giornata con il 5-1 nel derby contro l’Inter e si è ripetuta all’U-Power Stadium contro un Monza che ha fatto una partita difensiva nel primo tempo ma che ha comunque segnato 4 gol a Maignan.



TROPPI GOL SUBITI - Il Milan ha incassato ben 31 gol in 25 partite. Si tratta del peggior dato fatto registrare tra le prime 11 in classifica. Ma c’è di più: la formazione allenata da Stefano Pioli è anche la quarta peggior difesa in trasferta. Tornando all’equilibrio sconosciuto dalle parti di Milanello. Perché se è vero che la forza offensiva dei rossoneri è di primissimo livello, è altrettanto naturale che non puoi cercare sempre di segnare 3 gol per vincere le partite.



CAMBIO DI ROTTA - Urge una inversione di tendenza per puntare quantomeno al secondo posto in classifica. Il Milan questo lo sa e della serata di Monza dovrà trarre le indicazioni giuste sia dal punto di vista tattico e mentale.