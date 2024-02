Monza-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: fuori anche Leao! La scelta su Colombo

Si chiude con il Monza che ospita il Milan all'U-Power Stadium la 25esima giornata di Serie A: per gli uomini di Pioli, in forma dopo un autunno balbettante, tre punti varrebbero il secondo posto con sorpasso in classifica ai danni della Juventus, fermata ieri a Verona. Graduatoria abbastanza tranquilla invece per il Monza, la prima squadra dopo il treno Europa a quota 30.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MONZA: Di Gregorio; Izzo, P. Marí, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, V. Carboni; Colpani, Mota Carvalho; Djuric.



MILAN: Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović.