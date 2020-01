Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, parla a Milan Tv dopo la rimonta sulla Roma: "La Roma ha giocato bene nel primo tempo, noi siamo venuti fuori nella ripresa. Non era facile ribaltare la partita dallo 0-2 ma le ragazze sono state eroiche, hanno dato tutto. E' stata una bella partita tra due squadre forti, fino alla fine cercheranno di arrivare in Champions League. Abbiamo dato un bel segnale, soprattutto la resilienza che è fondamentale nella vita e nello sport. Il primo tempo non è stato buono, il secondo straordinario, le ragazze sono state delle eroine. Mancano undici partite, guarderemo gara dopo gara e poi vedremo, questa vittoria ci rilancia alla grande dopo il passo falso con l'Empoli".



SUGLI ULTIMI ACQUISTI - "Si sono integrate molto bene, Pamela è molto tecnica, abile, brava di testa. Bjorg ha fatto due gol, un esordio così se lo ricorderà tutta la vita ma anche io, vincere una partita così dopo essere stati sotto di due gol e vincere al 93' è stata una grandissima cosa".